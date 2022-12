Obchody rozjely povánoční výprodeje

„Je patrné, že zákazníky přilákaly naše slevy, které jsou u některého zboží poměrně výrazné. Je to samozřejmě různé kus od kusu,“ řekla v úterý Právu prodavačka v obchodě s oděvy New Yorker v Obchodním centru IGY v Českých Budějovicích.

Například rifle, které stály před slevou 949 korun, tam v úterý mohl zákazník dostat o 400 korun levněji. Na až padesátiprocentní slevu pak lákal například řetězec CCC nebo obchod s obuví Deichmann. Podobné to bylo i v A3 Sportu. „Zrovna přeceňujeme zboží a v některých případech jsou ty slevy opravdu velké,“ podotkla dívka za kasou.

Přestože včera dopoledne byl pracovní den, na nákupy do IGY centra vyrazily stovky lidí. „Mám dovolenou, a tak jsem se přijel podívat samozřejmě i na zlevněné zboží. Je pravda, že například zimní oblečení šlo poměrně dolů,“ pochvaloval si Martin Filip.

Mnoho zákazníků potvrzovalo, že slev rádi využijí. „Už máme děti odrostlé a z domova, tak je nám jedno, že pod stromkem na Štědrý den nic moc nemáme, a radost si uděláme o to větší až teď. Sháníme televizi a tady ji mají mít ve výprodeji. Ušetříme třeba pár tisíc, to se bude hodit,“ mínil zákazník, který s manželkou mířil do obchodu s elektronikou.