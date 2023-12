Za home office dostanou lidé 720 korun navíc, navrhuje vláda

Už od ledna příštího roku by měli zaměstnavatelé vyplácet lidem pracujícím z domova za každou odpracovanou hodinu 4,50 koruny jako náhradu nákladů. Při běžné pracovní době, tedy 160 hodinách měsíčně, by měl člověk dostat 720 korun. Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí.

