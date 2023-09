Vztahy Indie a Číny jsou špatné. Si Ťin-pching nedorazí na summit G20

Čína neposkytla žádné oficiální vyjádření, kdo bude v čínské delegaci na summitu ekonomicky nejsilnějších zemí světa G20. Uvede to, až to uzná za vhodné, ale je stále pravděpodobnější, že čínský prezident Si Ťin-pching do Dillí nedorazí. Podle listu Hindustan Times to souvisí s tím, že čínsko-indické vztahy jsou nejhorší za posledních 60 let .

Foto: Reuters Čínský prezident Si Ťin-pching