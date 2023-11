Výborný se chystá opět tlačit na řetězce

„Nemám pravomoc řetězcům cokoliv nařídit. Nejsem ministr, který by určoval ceny. Ministerstvo zemědělství není ministerstvem cenotvorby. Ale neformální tlak, aby se tu hrálo fér vůči českému spotřebiteli, je namístě,“ řekl Právu Výborný.

„Pan premiér ukázal správně na to, že tu máme jiné podmínky, než jaké má bavorský spotřebitel. Ukazuje to na neférové praktiky, které chci odstranit. Budu ale spravedlivě se zástupci řetězců hovořit,“ dodal.

Schůzka má navázat na první jednání, které Výborný vedl s řetězci v září. Podle jeho mluvčího Vojtěcha Bílého bude také vedena ve stejném formátu. Na schůzce v září padl slib, že prodejci snížení DPH na potraviny z 15 na 12 procent, které začne platit v lednu, adekvátně promítnou do cen.

„Ale cenu určuje nabídka a poptávka. Je to věcí trhu. Já chci, aby řetězce splnily slib, že se do cen 1. ledna promítne snížené DPH na potraviny. Tento slib jasně zazněl a nikdo jej nerozporoval. To budeme kontrolovat a vyžadovat,“ podotkl Výborný.