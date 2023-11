Fialova německá nákupní horečka baví internet

Když český předseda vlády Petr Fiala vyrazil na nákupy potravin nejprve do Čech a posléze do Německa, zjistil, že ceny jsou v českých obchodech u řady potravin výrazně vyšší. Tuto skutečnost, kterou si pravidelně už několik let ověřují tisíce obyvatel v ČR žijící v příhraničních oblastech, když pravidelně vyrážejí k našim sousedům na nákupy, český premiér sdílel na sociálních sítích. Vtipy na sebe nenechaly dlouho čekat.