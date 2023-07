Volných brigád jsou stovky, platí se až 200 Kč za hodinu

„Prodávám ovoce na pražských trzích. Pracuji za stovku na hodinu. Bývají to dvanáctihodinové směny včetně sobot. K tomu jdu občas na výpomoc do skladu firmy zavážející restaurace a bary, kde platí dvě stovky čistého. Za měsíc si tak v létě můžu vydělat přes pětadvacet tisíc korun čistého,“ řekl Právu devatenáctiletý Martin Bílý z Prahy.

„Mohla bych už pracovat, jsem vyučená kuchařka, ale po brigádách si vydělám víc. Navíc je to flexibilní a já ráda měním místa. Takže jsem celoroční brigádník – u pumpy, v obchodě, prostě kam mě to zavane,“ svěřila se dvaadvacetiletá Lucie Záhorská u zmrzlinového stánku na Kokořínsku.

Kde a jaké brigády se nabízejí a za kolik? Například na portálu Volnámísta.cz firmy v minulých týdnech nejvíc poptávaly brigádníky do ostrahy objektu, na úklid, do obchodu, do recepce a řidiče.