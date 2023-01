Vláda schválila pravidla podpory pro velké firmy kvůli cenám energií

Maximální ceny vláda schválila pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a na konci roku i pro velké společnosti. U firem bude zastropování omezeno do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což je má motivovat k úsporám.

Podle pravidel budou firmy rozděleny do pěti skupin. Základní skupina, která není omezována žádnými podmínkami, může díky stropu na energiích ušetřit až dva miliony eur (téměř 48 milionů korun).

Velké firmy o využití cenového stropu na energie čtvrtletně žádají své dodavatele. Pokud by maximální výši úspory přesáhly, měly by tu část nad rámec vrátit státu. Ten to bude kontrolovat podle jejich výkazů. Ostatní odběratelé mají zastropované ceny od dodavatelů automaticky.