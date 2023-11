Vinaři chtějí místo spotřební daně minimální cenu za alkohol v tichém víně

Svaz vinařů místo zavedení spotřební daně prosazuje zavedení minimální ceny za obsah ethanolu (alkoholu) ve víně. To by zdražilo ta nejlevnější, hlavně dovozová vína. Po jednání meziresortní skupiny ke zdanění tichého vína to řekli prezident Svazu vinařů Martin Chlad a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle ministra se proto skupina bude zabývat i touto variantou vedle zavádění spotřební daně.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto