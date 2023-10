Benzin znovu zlevní pod 39 korun. Navzdory konfliktu v Izraeli

„Projeví se to i v maloobchodních cenách, do dvou týdnů benzin klesne až o 1,50 koruny. U nafty to bude o něco méně,“ doplnil Tomčiak. Poprvé od začátku srpna se tak Natural 95 dostane pod 39 korun, nafta by se podle Tomčiaka mohla hranici 39 korun přiblížit.