Večeřová: Potraviny od ledna kvůli energiím nezlevní

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale růst bude velký. „Jakékoli zvýšení cen energie bude znamenat výrazné navýšení cen potravin. Už to slyšíme od řady dodavatelů,“ prohlásil Prouza.

Doplnil, že to nebude způsobeno pouze cenou energií, ale od ledna také například vzrostou daně z nemovitostí a zisku a vláda také rozhodla o změně pravidel o zaměstnávání na dohody.

„To, co zatím slyšíme, je velmi výrazný nárůst cen zejména pro energeticky náročné firmy, což jsou právě provozy v zemědělství a potravinářství. Z prvních reakcí to navýšení bude o dost vyšší než ta tři procenta u DPH,“ dodal. Prouza také poznamenal, že potravinářské firmy další možný růst nákladů postaví do velké nevýhody proti zahraničí.