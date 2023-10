Žádné malé zvýšení. Regulovaná část ceny elektřiny má vzrůst o 70 procent

Elektřina by domácnostem mohla od příštího roku citelně zdražit. Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje pro příští rok nárůst regulované části ceny elektřiny pro domácnosti v průměru o 70 procent. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) by tak vzrostla o více než 1400 Kč, zjistily Novinky. O návrhu nyní bude ERÚ jednat s oborovými svazy, do konce listopadu tak může ještě projít úpravami.

Foto: Milan Malíček, Právo Ilustrační foto