V Česku se zatím neobjevila závadná pšenice z Ukrajiny

České ministerstvo minulý týden uvedlo, že do zemí Evropské unie se od února 2022 do letošního ledna dovezlo 3,526 milionu tun pšenice. Meziročně je to desetkrát více. Upozornilo na to, že pokud by podle úřadu tento trend pokračoval, může to poškodit evropské zemědělce, kteří musí plnit výrazně přísnější podmínky pěstování než subjekty ze zemí mimo EU.