USA chtějí zpřísnit čipová omezení pro Čínu. Utrum budou mít i čínské společnosti v zahraničí

Loni na podzim Washington učinil rázný krok, který otřásl vzájemnými vztahy s Pekingem. Ve snaze zamezit technologickému pokroku Číny, zejména v armádním sektoru, zavedly USA přísné restrikce. Konkrétně omezily export vysoce pokročilých čipů do Číny, a to zejména těch, jež se používají v umělé inteligenci v datových centrech, a rovněž zakázaly i dovoz zařízení pro výrobu těchto čipů do Číny.