Úřad práce: jedno dopoledne, dvě úřednice, 60 klientů

„Dneska to ještě jde, v pondělí ráno stojíte až tam u druhé cedule,“ ukazuje muž kolem čtyřicítky, kde končívá fronta žadatelů.

„Chodím sem už delší dobu. Práce není a zaměstnavatelé si vybírají. Mám řidičák skupiny C, ale nemůžu jezdit, protože nemám zkušenosti. Jsem na mizině,“ postěžuje si.

„Lidi, co jsou tady nalevo, tu byli dopoledne, ale nedostalo se na ně. Na druhé straně čekají noví, kteří přišli teď po obědě,“ líčí pracovník. Někteří podle něj nevydrží a čekání vzdají.

„Pokud jde o nezpracované žádosti, nejsložitější je to v Praze kvůli vysokému počtu klientů,“ řekla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Je dopoledne a zhruba třicítka lidí čeká také v čekárně ústeckého úřadu práce. Další si pročítají nabídky zaměstnání na venkovních vývěskách. „Lidí je tu dost, snad ještě více než loni na podzim. Jde to ale rychle,“ říká Právu asi čtyřicetiletý Martin.

Čeká tu i starší pár z Krásného Března. „Jsem bez práce delší dobu, starám se o manžela, který je po úrazu a nemůže také pracovat. Od loňska máme příspěvek na bydlení, bez něho bychom to finančně nezvládli,“ svěřuje se žena. „Věříme, že se to zlepší a zdraví nám dovolí vrátit se do práce,“ podotýká.