Největší nápor žadatelů hlásí úřady práce v Praze. Znějí tu nadávky i volání policie

Všechna místa k sezení obsazená, další žadatelé stojící, taková byla v pondělí dopoledne situace na pobočce úřadu práce v Roháčově ulici v Praze 3, kde se vyplácí hmotná nouze pro obyvatele Prahy 1, 2, 3. „A to máte ještě patro nahoře,“ upozornil Právo pracovník ostrahy.

Mezitím se s ním dává do řeči robustní muž v černé kožené bundě, který zvažuje změnu úřednice, se kterou má jednat. S tou, k níž má jít, prý měl spor. „Nemůžu s ní komunikovat, asi se nechám přeřadit,“ zvažuje. „Musíš si vzít lístek a jít asi za vedoucím,“ radí mu strážný s tím, že jinak mu poradit nemůže. Pánové si tykají, klient sem dochází skoro rok.

„Vynadal jsem jí do krav, to je pravda, ale že jsem ji chtěl zbít, není pravda,“ přiznal Právu s tím, že za svoje chování vyfasoval pokutu 10 tisíc korun. „Musím to zaplatit,“ ví. „Ale z čeho?“ krčí rameny.