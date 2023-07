Až milion na rekonstrukci. Stát přispěje na opravu „domu po babičce“

„Týká se to všech rodinných domů či rekreačních domů, které jsou určeny k rekonstrukci. Je to určeno také pro všechny osoby na území České republiky, které jsou ekonomicky aktivní,“ představil program v pondělí Hladík.

Spustit by se měl od září 2023. Alokováno na to bude až 40 miliard korun, peníze by měly jít z Evropské unie.