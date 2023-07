KOMENTÁŘ: Jeden hot a druhý čehý. Dotační prr a hyjé

Výhodou bude, že peníze se uvolní předem. Nebude nutné přitom za úvěr ručit hypotékou, a ještě jsou padesátitisícové bonusy na každé nezaopatřené dítě a na projekt. Kdo by to nebral, zvláště když lze žádat i o peníze na zateplení rekreační stavby. Že se tam bude muset člověk na deset let přehlásit, zas takový problém není. Pobyt se kontrolovat nedá, takže může ve skutečnosti bydlet jinde a za státní peníze opravený dům pronajímat.

Zní to lákavě – pokud ovšem vlastníte takovou stavbu. I když Hladík říká, že to má pomoci mladým rodinám, tak rozhodně ne těm nejchudším, které žádnou nemovitost nemají. Nalijme si čistého vína – o masovou pomoc mladým rodinám bez střech nad hlavou nejde. Navíc by se mnohdy musely stěhovat do míst, kde nenajdou adekvátní zaměstnání.

Že se plán líbí obcím, je pochopitelné. Doufají, že se opraví starší chátrající domy (či zbourají a na jejich místě postaví nové – i to je možné), které mnohdy hyzdí obce a jejichž majitelé spalují uhlí a zhoršují ovzduší. Navíc nebude nutné stavět na zelené louce, nebudou se tedy muset budovat nové inženýrské sítě a další infrastruktura. Také se nebude zabírat další zemědělská půda, které ubývá.

Jenomže to bude stát ohromné peníze – alokováno je na „opravy domů po babičce“ 40 miliard korun v době, kdy se vláda snaží ušetřit, kde to jen jde a mnohé pošty se rušily kvůli ušetření mnohem menších částek.

Zdá se, že Hladík žije v jiném světě než zbytek kabinetu, který nutí všechny utahovat opasky, důchody porostou méně, zruší se školkovné. Námitka, že jde o peníze z EU, takže nás to nic nestojí a ještě to povzbudí stavebnictví, je lichá. I peníze z EU jdou z daní, a to i z našich, i když zatím z unijní kasy více dostáváme, než do ní odevzdáváme. I kdyby tomu tak však nebylo, tak je potřeba v době úsporných opatření vydávat peníze smysluplně pro společnost. To tento případ není.

Není žádný důvod, aby si lidé zvelebovali nebo přestavovali domy za peníze od státu. To je, jako by si šlechtic přišel za králem, že mu zchátral jeden z jeho hradů, a chtěl, aby mu na opravu přisypal, protože na ni nemá. Pracující s nemovitostmi, v nichž lze bydlet, nejsou a priori chudí. Teď nemluvím o babičkách a dědečcích dožívajících v 80 let starém a neopravovaném domě, ti na dotaci nedosáhnou, nejsou ekonomicky aktivní.

Stát tak pomáhá těm, kteří to zas tak nepotřebují. Ano, je potřeba mít domy úsporné, jasně to ukázal nedávný skokový růst energií, ale pokud se má pomáhat, tak těm nejpotřebnějším.

Hladík hodil do úsporných snah vlády pořádné vidle. Zatímco vláda křičí na výdaje prr, Hladík hyjé. A jeho výroky, že to nejde z daní nebo že se takto vyřeší bytová krize, na kterou stát vyplácí na dotacích ročně půldruhé miliardy, ukazují, že nad svými vyjádřeními příliš nepřemýšlí.

Ovšem vinit jen jeho nelze. Dotace souvisejí s plánem EU dosáhnout toho, aby většina domů včetně rodinných byla bezemisní. Nová pravidla mají platit u nově postavených domů už od roku 2030, starší domy se mají renovovat do roku 2050. To si ovšem vyžádá nezměrné náklady.