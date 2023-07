Milion na opravu domu po babičce? Nemravné, míní Kalousek. Výhrady mají Piráti i STAN

„Dotační program považuji za krok správným směrem, protože pomůže ochránit české domácnosti před energetickou chudobou. Kromě toho, že rodiny ušetří až 69 % za náklady na vytápění, tak rekonstrukce výrazně pomohou k ochraně životního prostředí. Jednoduše řečeno, čím míň budeme topit, tím víc šetříme nejen naši peněženku, ale i planetu,“ uvedla pro Novinky předsedkyně Sněmovny a šéfka vládní TOP 09 Pekarová Adamová.

Razantně s ní však nesouhlasí její stranický kolega Kalousek, který se k návrhu vyjádřil několika příspěvky na sociálních sítích.

„Kdo vlastní nemovitost, není ohrožen chudobou. Nemovitost může zastavit, či prodat. V každém případě disponuje majetkem a není chudý. Je nemravné, aby mu na zhodnocení jeho majetku významně přispívali lidé, kteří žádný majetek nemají a často ani nedosáhnou na hypotéku,“ tvrdí.

Že by si měli lidé udělat úspory i bez dotací, tvrdí šéf poslaneckého klubu Pirátů Michálek. „Nejsem příznivec dotaci, ale beru realitu, jaká je. Z pohledu maximálního efektu na snížení spotřeby energii by mi dávalo smysl, aby systém podpory byl navržen tak, že na srovnatelnou dotaci budou mít nárok i lidé bydlící v bytových domech, a to že se tak promítne do nižších cen nájmů,“ napsal Novinkám.

A doplnil: „Stejně tak nejsem přesvědčen, že nutit lidi, aby se k jednomu domu připoutali na 10 let pod hrozbou ztráty dotace, navíc v tomto případě jen formálně, je užitečný požadavek.“

Nárok na rekonstrukci domu staršího než rok 2013 budou mít totiž všichni, kteří jsou ekonomicky aktivní. Podmínkou ale právě je, aby po rekonstrukci měl žadatel o dotaci v domě deset let trvalé bydliště. Dotace se má vztahovat na rodinné i rekreační domy.

Farský ze STAN: Nápad není normální

Pochyby nad načasování programu má zase místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Věra Kovářová. „Tato myšlenka není v principu špatná, jistě to má význam hlavně pro venkovské oblasti. Na druhou třeba je třeba se ptát, zda právě teď je na to vhodný čas, vhodné podmínky a zda není lepší a efektivnější se spíše soustředit na podporu nájemního bydlení,“ uvedla. Právě minulý týden totiž Sněmovna jednala o konsolidačním balíčku.

Větší kritik návrhu je její Kovářové stranický kolega Jan Farský. „Když nebudu mít na opravu svého domu, počítám s tím, že ho budu muset prodat, přestěhovat se do menšího, nebo do pronájmu. A o dům se postará někdo, kdo na něj má sílu, kdo se o něj dokáže starat. Přijde mi to normální. Naopak tenhle nápad ne, dotace nejsou zadarmo,“ uvedl na sociální síti.

Naopak podporu našla „samotná myšlenka“ u místopředsedy Sněmovny za hnutí ANO Karla Havlíčka. „Její realizace i načasovaní je ale naprosto nepromyšlené. Chápu snahu podpořit lidi a stavební firmy v této době, ale daleko rozumnější by mi přišlo dát tuto podporu například ve formě snížení úroku u půjček na stavební práce nebo hypoték,“ napsal Novinkám.

Výhrady má Havlíček také k tomu, že vláda opět trestá starší lidi za jejich věk. „Nevidím jediný důvod, proč by podobnou podporu nemohli čerpat třeba i starší lidé, zvláště v situaci, kdy ministerstvo připouští využití této dotace i na opravy rekreačních objektů,“ míní.

„Dlouhodobě upozorňujeme že v republice jsou desetitisíce nevyužívaných domů - často historicky cenných, jejichž oprava by byla levnější a efektivnější než drahé developerské projekty,“ uvedl pro Novinky zase šéf SPD Tomio Okamura.

Doplnil, že nesouhlasí s Kalouskem v tom, že jde o příspěvek chudých těm, co zdědí dům po babičce. „Ideální by byl příspěvek či bezúročná půjčka pracujícím lidem, kteří jsou ochotní starý domek či neobyvatelný byt zrekonstruovat. To pomůže zvýšit dostupnost vlastního bydlení, sníží to ceny bydlení pro všechny, a zlepší to i vzhled našich obcí i měst,“ tvrdí.

Dotace by měla primárně směřovat na zateplení domu, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B.

Spustit by se měl program od září 2023. Alokováno na to bude až 40 miliard korun, peníze by měly jít z Evropské unie.