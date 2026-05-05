UniCredit Bank v Česku a na Slovensku letos stoupl čistý zisk o 9,1 procenta

ČTK

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk 122 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,97 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 9,1 procenta. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž spíše rostou.

Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 8,9 procenta na 677 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 7,4 procenta na 637 miliard korun, vyplývá z oznámení.

Čisté výnosy z poplatků a provizí banky meziročně stouply za čtvrtletí o 3,9 procenta na dvě miliardy korun, čisté úrokové výnosy vzrostly o 2,3 procenta na čtyři miliardy korun. Čistý provozní zisk banky se zvýšil o 4,6 procenta na 3,8 miliardy korun.

UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.

Italské bankovní skupině UniCredit vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na rekordních 3,2 miliardy eur, tedy 78,1 miliardy korun. Výsledky překonaly očekávání analytiků.

Banka současně v dnešním prohlášení zlepšila výhled na celý rok a zahájila nabídku na převzetí německé Commerzbank, navzdory silnému odporu Německa proti tomuto spojení.

