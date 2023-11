Ukrajinci chybějí, a tak na česká pole zamíří Makedonci a Moldavani

Vyplývá to z návrhu nařízení, které je připraveno pro jednání vlády. Až doposud sem mohli s těmito pracovními vízy přicházet pouze pracovníci z Ukrajiny. Po vpádu Ruska do jejich země ale tento zdroj levné pracovní síly ustal.

Pracovníky sice nahradili váleční uprchlíci, ale to byly většinou ženy. „V řadě profesí vyžadujících praxi, specifickou kvalifikaci nebo fyzicky náročnou aktivitu se dlouhodobě poptávané pozice obsadit nepodařilo,“ konstatovalo ministerstvo zemědělství.

Navrhlo proto rozšíření mimořádných víz o zmíněné státy. Z každé by mohlo přijít až 250 zaměstnanců ročně. „Tyto země nepředstavují pro Českou republiku bezpečnostní riziko,“ uvedlo ministerstvo.

Není to první podobný krok, ke kterému se vláda letos odhodlala. Ministerstvo vnitra zase poslalo do připomínkového řízení návrh vládního nařízení, v němž chce nábor zahraničních pracovníků do průmyslu na Ukrajině vyrovnávat větší poptávkou na Filipínách a nasměrováním nabídky k Ukrajincům mimo brannou povinnost.