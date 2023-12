Třináctý plat vyplatí téměř dvě pětiny firem

Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi jejími členy. „Řada zaměstnavatelů pomáhá zaměstnancům zmírňovat dopady zdražování, a proto vedle zvyšování mezd v průběhu roku vyplácela i různé mimořádné příspěvky. Podniky, kterým se letos dařilo, pamatují na své zaměstnance i na konci roku. Firmy se snaží těmito finančními bonusy udržet své zaměstnance,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Nejčastěji budou vánoční prémie a třinácté mzdy dávat velké firmy, u těch to bude 68 procent. U středních 43, u malých 34 a u mikrofirem to pak bude 21 procent. „Menší firmy nemají takové možnosti,“ uvedl Zajíček.

Na tyto prémie přitom nejsnáze dosáhnou zaměstnanci ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. V obou případech se to týká téměř poloviny zaměstnavatelů. Nejméně se budou vyplácet v oblasti osobních služeb a služeb pro podniky.

Pro příští rok Hospodářská komora očekává nárůst mezd v průměru o sedm procent. Tedy ze 43 600 na 46 700 korun. „Podle velikosti podniku by to mělo být mezi pěti a osmi procenty,“ konstatoval Zajíček.

Mzdy podle něj porostou i reálně. Tedy z hlediska toho, co si lidé budou moci za své peníze koupit. A to proto, že inflace zřejmě klesne na 3,3 procenta. Nárůst reálných mezd by tak mohl být zhruba o 3,7 procenta. Ve třetím čtvrtletní letošního roku přitom meziročně o 0,8 procenta klesly.