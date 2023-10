Stát do října vybral na dálničních známkách 5,23 miliardy, meziročně více

Řidiči v České republice za první tři čtvrtletí zaplatili za dálniční známky 5,23 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta více. Vzrostl také celkový počet prodaných vinět, a to o deset procent na asi 6,66 milionu kusů. Uvedl to státní podnik Cendis, který má systém elektronických známek na starosti. Podnik očekává vyšší prodeje i v zimní sezoně, a to kvůli zdražení dálničních známek od příštího března.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Ilustrační foto