Švýcaři mají konečně elektronickou dálniční známku. Je stále jen celoroční, ale už 28 let ji nezdražili

Die elektronische #Autobahn #Vignette ist ab dem 1. August 2023 erhältlich. Sie kann via https://t.co/jsjuwSk8mS bezogen werden. https://t.co/YPN3WzuCdh

Nemění se ani pravidlo, že známka platí vždy od 1. prosince předcházejícího roku do konce ledna přespříštího roku, tedy celkem 14 měsíců. Znamená to, že kdo například v nejbližších týdnech plánuje jízdu po švýcarské dálnici, musí si koupit buď papírovou, nebo elektronickou známku, ta ale bude v obou případech platná jen do konce ledna 2024.