Správa železnic vybrala zhotovitele přeměny nádraží na Smíchově

Práce potrvají do roku 2027. Nová stanice nabídne zmodernizované nádraží, přestupní terminál i novou odbavovací halu. Stavbaři zrekonstruují všechny koleje a nástupiště, přestaví oba podchody, které povedou pod celou stanicí až do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město. Díky výtahům se na nástupiště pohodlně dostanou i ti méně pohybliví.

Moderní přestupní dopravní terminál Smíchov, jehož střecha s fotovoltaickými panely bude rozlehlá jako šest sedm fotbalových hřišť, vybuduje za více než sedm miliard hlavní město. Zhotovitele v současné době hledá. Nové autobusové nádraží nahradí to, které sídlí o kus dál v ulici Na knížecí. Uvolněné prostranství by se mělo přeměnit v náměstí.

Terminál poroste v několika etapách. V první město postaví například parkovací dům pro 900 aut a 600 kol. Začátek odhaduje na polovinu příštího roku s tím, že do dvou let by měl sloužil Pražanům. Následovat bude autobusová platforma, jejíž součástí je i střecha, která překryje celou stavbu. V závěru se počítá se sadovými úpravami a úpravy Nádražní. Ulice by se měla zklidnit, asfalt nahradí pražská mozaika, přibude zeleň.