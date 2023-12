Skončila výjimka pro paliva z ruské ropy

Hlavním odběratelem paliv vyrobených z ruské ropy ve slovenské rafinerii Slovnaftu je síť benzinek MOL, druhá největší v zemi za Orlenem. „Slovnaft v Bratislavě vyrábí třetinu pohonných hmot z ropy neruského původu, tu je možné i nadále importovat do Česka,“ odmítl mluvčí firmy Martin Pavlíček pro Novinky, že by měla firma problém se zásobováním.

Prodloužení výjimky považuje za možné mluvčí Slovnaftu Anton Molnár. „Pokud bychom přestali vyvážet, muselo by si Česko najít odpovídající náhradu. S tím jsou spojena logistická i cenová rizika,“ řekl Novinkám.

Na evropské úrovni se budou politici dalším osudem výjimky zabývat pravděpodobně už příští týden, uvedl dobře informovaný zdroj Novinek, který si přál zůstat v anonymitě. Připouští to i tiskový atašé Zastoupení Evropské komise v Česku Martin Svášek. „V současnosti probíhají přípravná jednání, ještě není jisté, zda se celá věc stihne do nadcházejícího zasedání Rady EU, které se bude konat 12. prosince,“ prohlásil.

Slovnaftu by se prodloužení o rok hodilo. „Příští rok provedeme investice do diverzifikace, i proto jsme říkali, že by bylo vhodné výjimku prodloužit,“ popsal Molnár plány na přizpůsobení výroby více zdrojům než jen ruské ropě.