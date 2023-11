Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují

Za pokračujícím pádem cen pohonných hmot stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska zejména propad cen ropy Brent, které jsou už přes měsíc pod tlakem kvůli rekordní produkci USA a také vyprchání obav z konfliktu na Blízkém východě. „Pád cen ropy se postupně promítá do vývoje na burze v Rotterdamu. Pozitivní je také vývoj české koruny, která nabrala druhý dech a navzdory očekávání posílila,“ popsal Lajsek.

Zlevňování paliv by navíc podle analytiků mělo pokračovat i v následujících dnech. „V příštích sedmi dnech bude zlevňování pohonných hmot pokračovat, a to v rozsahu kolem 30 haléřů na litr v případě benzinu a 40 haléřů v případě nafty,“ tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle něhož se v cenách u čerpacích stanic ještě projeví zlevnění ropy z uplynulých týdnů a také pokles cen velkoobchodně prodávaných paliv na komoditní burze v Rotterdamu.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka se však potenciál dalšího výraznějšího poklesu pomalu uzavírá. Upozornil, že o dalším vývoji rozhodne zasedání OPEC, který bude ve čtvrtek jednat o případném omezení těžby, což by mohlo opět obrátit vývoj cen nahoru.

Dalším důležitým faktorem pak podle Tylečka bude jednání o prodloužení výjimky na dovoz ropných produktů z Ruska do Česka. „Její neprodloužení by znamenalo riziko růstu ceny pohonných hmot až o několik korun za litr. Primárním problémem by byla absence importu nafty ze slovenského Slovnaftu,“ uvedl Tyleček.