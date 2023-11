Silničáři často mění svodidla stará jen několik let, zpomaluje to dopravu

„Životnost svodidel se uvádí minimálně dvacet let. Pokud byla svodidla instalovaná v roce 2016, předpokládal bych, že vydrží do konce příští dekády,“ řekl Právu dopravní expert z platformy Vize 0 Roman Budský.

Podle něj je třeba brát v úvahu nejen přímé ekonomické aspekty, tedy finanční nevýhodnost předčasné výměny, když nová svodidla stojí několik tisíc korun za metr, ale také to, že s výměnou svodidel tradičně souvisejí dopravní omezení.

„K výměně svodidel dochází v případech, kdy se provádí rekonstrukce dálnice a v místě oprav se nacházejí svodidla s nižší úrovní zadržení, než je aktuálně požadovaná. To je i zmíněný případ D5,“ dodal.

Pokud se kamion na dálnici dostane přes svodidla do protisměru, nehody bývají fatální.

Modernější typy svodidel jsou bezpečnější i pro řidiče osobních aut, potvrzují autokluby. Postupná výměna tedy smysl má. Diskutující na sociálních sítích však apelují na to, aby Ředitelství dálnic a silnici a ministerstvo dopravy dlouhodoběji lépe plánovalo uzavírky v místě a čase.

Podobně to vidí i expert Budský. „Hlavně pak na důležitých tazích a dálnicích to bývá náramně znát. Pořád si říkám, proč podobné práce umějí v řadě jiných států dělat mimo dopravní špičku a proč to u nás v tomto směru drhne,“ poznamenal.