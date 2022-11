Růst zisku ČEZu zvýší odvody do státního rozpočtu, tvrdí analytici

Hospodaření energetické společnosti ČEZ by mohlo výrazně zvýšit odvody firmy do státního rozpočtu, růst zisku totiž predikuje navýšení dividendy akcionářům. Myslí si to analytici, které oslovila ČTK.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto