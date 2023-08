Ruský ústav navrhl započítávat čas na dojíždění do pracovní doby. A většina Rusů je pro

Podle průzkumu společnosti Superjob citovaného agenturou RBK myšlenku započítávat cestu do zaměstnání do pracovní doby podporuje 65 procent Rusů, zatímco proti se vyslovilo 14 procent respondentů. Průzkum se prováděl mezi 10. a 16. srpnem ve 395 ruských obcích a městech.

Nejvíce stoupenců návrhu je mezi mladými lidmi do 34 let, nejvíce odpůrců pak mezi Rusy nad 45 let. Roli hraje také doba, kterou trvá dojezd do práce samotným respondentům. „Lidé, kterým cesta trvá 30 minut až hodinu, podpořili myšlenku v sedmdesáti procentech. Ti, kteří dojíždějí hodinu nebo dvě, to považovali za populismus,“ uvádí RBK.