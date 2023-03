Rozpočet: vzduchem lítají desítky miliard

Zatímco podle předkládací zprávy k rozpočtu by průměrná inflace měla letos dosáhnout 8,8 procenta a ekonomika reálně vzrůst o 1,1 procenta, tak nově ministerstvo financí předpovídá, že ekonomika o 0,5 procenta poklesne a očekává průměrný růst cen o 10,4 procenta.

Vyšší inflace znamená i vyšší výběr daní, hlavně DPH. Vyvolává však i vyšší výdaje, například mimořádnou valorizaci penzí. K ní by mělo nyní opět dojít v červnu, ačkoliv ji vláda chce omezit a upřít důchodcům v průměru tisícikorunu, aby ušetřila.

Při současných zákonných pravidlech by totiž červnová valorizace měla stát rozpočet 34,4 miliardy letos a téměř 59 miliard příští rok. Pokud vláda osekání valorizace prosadí přes odpor opozice, tak výdaje kvůli červnovému navýšení penzí vzrostou „jen“ o 15,4 miliardy letos a o 26,4 miliardy příští rok.

Podle schváleného rozpočtu by měl stát letos hospodařit s příjmy 1,93 bilionu korun a výdaji 2,22 bilionu korun. Deficit by měl být 295 miliard korun. Loni skončil rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Stanjura v neděli v ČT uvedl, že nepředpokládá novelizaci letošního rozpočtu ani v případě, že by se vládě nepodařilo prosadit snížení mimořádně valorizace důchodů.