Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje

ČTK
1:53

Ceny ropy ve středu pokračují v růstu, v centru pozornosti zůstává výpadek v dodávkách způsobený konfliktem na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent krátce po 10:30 SELČ vykazovala nárůst asi o 3,5 procenta a dostala se nad 115 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala také zhruba 3,5 procenta a překročila 103 dolarů za barel.

Írán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval Hormuzský průliv, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. Spojené státy naopak zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.

List The Wall Street Journal v noci na středu s odvoláním na své zdroje napsal, že americký prezident Donald Trump hodlá v této blokádě pokračovat.

„Za současným růstem cen ropy stojí blokáda (Hormuzského) průlivu. Pokud je Trump připraven blokádu prodloužit, výpadky v dodávkách se budou dál zhoršovat a dál budou tlačit ceny ropy vzhůru,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Jang An z čínské společnosti Haitong Futures.

V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.

Investoři nyní rovněž posuzují možné dopady překvapivého rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+.

Analytici předpokládají, že tento krok ve střednědobém výhledu povede ke zvýšení dodávek ropy na trh. Nejprve se však podle nich musí vyřešit konflikt na Blízkém východě a obnovit lodní doprava v Hormuzském průlivu.

