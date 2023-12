Silný zlotý zdražuje Čechům nákupy v Polsku, i tak se pořád vyplatí

„No po pravdě už do Polska nejezdíme tak často, jak jsme jezdili. Kurz polského zlotého už není tak výhodný. Dnes jsme byli nakupovat v Ratiboři v Auchanu, platil jsem kartou a moje banka má dnes kurz přes 5,88 korun. Ještě nedávno se to pohybovalo těsně nad pěti korunami,“ svěřil se Novinkám Radim Hlavinka z Ostravy-Poruby.

Dodal, že dalším důvodem, proč už tak často nejezdí do Polska na nákupy, je i to, že benzin už stojí tak jako v Česku. „Někde je i dražší,“ konstatoval muž. V Ratiboři byl se ženou a dcerou nakoupit hlavně máslo, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, ořechy, mouku, cukr, těstoviny, rýži a pečivo. „A taky jsme koupili něco pro naši kočku a psa. A taky zimní bundy a boty. Tyhle věci v Polsku ještě vyjdou levněji než u nás,“ konstatoval.

Výhodný nákup cigaret v Polsku potvrdili i další lidé. „Trošku se to zdražilo, ale pořád to na krabičku dělá kolem čtyřiceti až padesáti korun. To je opravdu hodně velký rozdíl,“ vysvětloval například Jiří Němeček, který stále nedá dopustit na polskou tržnici. „Tam to sice taky šlo lehce nahoru, ale pořád tam seženete vše levněji než u nás a více nám to chutná,“ zdůraznil.