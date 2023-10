Reorganizační plán Maliny: zákazníci dostanou na výběr z více možností

Podle šéfa společnosti Lukáše Uhla by se zhruba 850 zákazníkům, u nichž už se část zakázky realizovala, v rámci reorganizačního plánu práce úplně dokončily a oni by potom uhradili doplatky. „Většinou už mají technologie nainstalované a je potřeba tam dokončit jen elektrikářské práce,“ řekl.

Dalších 2200 klientů, kteří uhradili zálohy, ale u kterých ještě práce nezačaly ani nemají doma navezené panely či čerpadla a s nimi spojené příslušenství, by dostalo ve formě dodatku ke smlouvě na výběr ze dvou možností.

Druhá varianta počítá s tím, že firma dodá zákazníkovi za zálohu pouze zboží a zprostředkuje mu kontakt na montážní společnosti. Zákazníci by tak zde neměli nic doplácet, ale montážní firmu by si museli sami zaplatit.

Zákazníci by samozřejmě nemuseli přistoupit ani na jednu z možností. Pak by je musela firma v případě reorganizace uspokojit z výnosů. V jaké výši, není jasné.

Podle Uhla je reorganizace výhodnější než konkurz, protože by se podařilo umořit velkou část zakázek, zatímco v případě konkurzu by se věřitelé dostali jen k nízké úhradě.

V současnosti jsou přihlášené pohledávky ve výši 706,2 milionu korun. „V případě konkurzu by pohledávky stouply na 1,5 miliardy,“ řekl. Na účtu firmy je přitom v současnosti jen něco přes 74 milionů korun.

Stejně jako Uhl i insolvenční správce Rudolf Vinš míní, že je pro věřitele reorganizace výhodnější než konkurs. „V případě konkursu by s nejvyšší pravděpodobností byly dokončeny pouze ty zakázky, které jsou rozpracované do té míry, že náklady na jejich dokončení jsou zjevně nižší než doplatek ceny díla. Ostatní zakázky by pravděpodobně dokončeny nebyly,“ uvedl ve své zprávě dostupné v insolvenčním rejstříku.