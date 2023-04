Rekordně silná koruna by mohla dále posílit, shodují se analytici

Návrat ke slabším úrovním kolem 24 korun za euro by mohl přijít ve chvíli, kdy se ČNB odhodlá k zahájení cyklu snižování svých klíčových úrokových sazeb. K tomu by mohlo dojít ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, dodal Krejčí.

V nejbližší době je velmi pravděpodobné, že koruna prolomí hranici 23 Kč za euro a 21 Kč za americký dolar, souhlasil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Na páru s eurem by tak mohlo dojít k vytvoření historických maxim. „Silná koruna může přetrvávat dlouhodobě, markantnější oslabení očekávám až v případě, kdy se ČNB rozhodne snížit úrokové sazby,“ uvedl.

To by podle něj mohlo přijít možná už ve třetím čtvrtletí letošního roku. Od dolaru však očekává spíše mírné oslabení kvůli výhledu na snižování úrokových sazeb, a ke konci roku by tak kurz k dolaru mohl být kolem 21 Kč/USD.