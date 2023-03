Silná koruna tvrdě dopadla na exportéry

Podle Daňka by měla zasáhnout centrální banka ČNB. „Pro Českou národní banku už myslím dozrál čas na intervenování proti silné koruně a posunout ji minimálně k hranici 24,50 Kč/eur,“ míní.

„Je to v pořádku, pokud se jedná o předvídatelný trend, ale na rychlé změny se dá těžko reagovat. ČNB loni utratila přes 600 miliard, aby kurz zpevnila. To mi přijde jako dost diskutabilní jednání v zemi, která má prosperitu založenou na silném exportu,“ komentoval Kolář.

„Návrhy, aby ČNB opustila politiku silné koruny, jsou v kontextu současné situace z pohledu celé ekonomiky nesmyslné a nekoncepční. České ekonomice by tato změna uškodila, přestože exportérům by zřejmě pomohla. Obrat o 180 stupňů v měnové politice by navíc ohrozil kredibilitu ČNB,“ řekl Právu ekonom Roklen Pavel Peterka.