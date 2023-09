Ceny energií od jara klesly až o 15 procent

Pokud by tedy nyní podepsala novou smlouvu na dodávku plynu, zaplatí oproti březnu zhruba o 15 procent méně.

„Menším zákazníkům doporučuji fixovat se maximálně na dvanáct měsíců nebo jenom do konce roku 2024. Počítám s tím, že v brzké době se bude možné na rok 2025 fixovat za ještě lepší ceny než nyní,“ řekl Právu Dohnal.

Ještě nižší ceny nabízí tarif Léto 25 od MND. Zde se ale zákazník zavazuje neměnit dodavatele do 30. června 2025, tedy téměř dva roky.

S tím podle jeho slov souvisí cena elektřiny vedená cenou plynu a emisní povolenky. „Povolenka poslední měsíce citelně oslabila s očekáváním horších výsledků průmyslu v Evropě. Tedy i na elektřině čekám spíše mírný pokles pro dodávku na rok 2024, a to blíže k ceně sto dvacet eur za megawatthodinu,“ dodal.

Pokud porovnáme nejnižší ceny u elektřiny při roční spotřebě tisíc kWh a s nejběžnější distribuční sazbou, platilo se v březnu od 9000 do téměř 11 000 korun. Aktuálně je to od méně než 8300 Kč a do 10 100 Kč.