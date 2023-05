Raiffeisen Bank se z Ruska nechce, plánuje odštěpení do nové společnosti

Raiffeisen Bank International je dlouhodobě kritizována za to, že navzdory válce na Ukrajině v Rusku dál podniká. Rakouská banka je navíc nejdůležitější západní bankou v Rusku, díky které směřuje do země zhruba čtvrtina všech platebních převodů v eurech. Kvůli pokračujícímu podnikání v Rusku si už na banku posvítily regulační orgány v Evropě a USA, které kontrolují dodržování protiruských sankcí.

Po měsících neúspěšných pokusů najít kupce, který by zmírnil spor s EU a Washingtonem, přišla podle všeho RBI s řešením v podobě odštěpení ruského byznysu. Ten by následně prostřednictvím nové společnosti, jejíž akcie by se obchodovaly ve Vídni, předala svým akcionářům, což jsou z velké části regionální banky RBI v Rakousku.