Protest proti automobilce Tesla se ze Švédska rozšířil do Dánska

Protest proti americké automobilce Tesla se ze Švédska rozšířil do Dánska. Přístavní dělníci a řidiči sdružení v dánském odborovém svazu 3F přestanou zhruba za dva týdny v dánských přístavech vykládat auta a vozit je do Švédska, čímž zabrání společnosti Tesla obejít několik týdnů trvající blokádu. S odvoláním na úterní sdělení odborů 3F o tom informovala agentura Bloomberg. Protest neovlivní činnost automobilky v Dánsku, uvedl mluvčí odborů. Stávka by se mohla rozšířit i do Norska.

Foto: Pool, Reuters Majitel Tesly Elon Musk.

Článek Ve Švédsku vede Tesla spor s odbory už přes měsíc. Odborový svaz IF Metall vyhlásil 27. října stávku mechaniků, kteří odmítli provádět údržbu vozů Tesla, protože automobilka odmítá jednat o kolektivní smlouvě. Od té doby se k protestu přidali členové dalších odborů. Práci spojenou s Teslou odmítají mimo jiné odvádět dělníci v docích, popeláři, elektrikáři či pošťáci. Proti podpisu kolektivní smlouvy se podle zdrojů staví šéf automobilky Elon Musk, který protest označil za „šílený“. „I když se řadíte k nejbohatším lidem na světě, nemůžete si jen tak vytvářet vlastní pravidla,“ uvedl Jan Villadsen z odborového svazu 3F. „V severských zemích máme určité dohody o pracovním trhu, a pokud zde chcete podnikat, musíte je dodržovat.“ Zablokované registrační značky musíte doručit, vzkázal soud švédskému úřadu a rozhodl ve prospěch Tesly Švédsko je pro Teslu pátým největším evropským trhem a podpis jakékoli dohody se švédskými odbory by pro společnost znamenal precedens. Tesla se v jiných zemích, kde působí, důrazně postavila proti snahám o vytvoření odborů. Kolektivní smlouvy jsou ale ve Švédsku běžnou praxí, která se týká přibližně 90 procent všech pracujících Švédů. Automobilka se ve Švédsku postupu odborů brání a podala dvě žaloby. Před týdnem švédský soud rozhodl, že státní dopravní úřad musí najít způsob, jak dodat registrační značky pro nové vozy Tesla, které nechtějí doručit stávkující zaměstnanci pošty. V případě druhé žaloby by měl soud rozhodnout tento týden. Týká se doručení registračních značek, které uvázly na poště. Protest by se mohl rozšířit i do Norska. Podobnou blokádu zvažuje Sjednocená federace odborových svazů, která podle mluvčího Johna Trygveho Tollefsena situaci monitoruje. Solidarita odborů je běžnou součástí pracovního trhu severských zemí a přeshraniční stávky nejsou ničím výjimečným. V roce 2015 se například švédští piloti připojili k protestu pilotů norské společnosti Norwegian Air Shuttle. Tesla už nabízí hromadu příslušenství pro cybertruck. To nejvtipnější stojí dvanáct stovek