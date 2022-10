Proč v ČR zdražila elektřina nejvíce? Jinde zavedli opatření rychleji, míní analytici

Data, jež nevypadají pro ČR vůbec lichotivě, v pondělí zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Podle jeho výpočtů u nás vzrostla průměrná cena elektřiny téměř o 62 procent. V případě ceny plynu byl nárůst dokonce 71procentní. To je nicméně podle dat Eurostatu „až“ desátý nejvyšší nárůst ze 24 zemí EU, jejichž data měl úřad k dispozici.

Každopádně odpověď na to, proč je nárůst v ceně elektřiny v porovnání s jinými státy tak obrovský, lze podle analytika poradenské společnosti ENA Jiřího Gavora hledat v načasování vládních opatření.

Podobně jako Gavor to vidí také analytik XTB Jiří Tyleček. „V některých zemích už v prvním pololetí fungovala pomoc s vysokými cenami energií pro domácnosti nebo firmy, nicméně v Česku se ve velkém rozjíždí až na podzim,“ řekl Novinkám.

„O dalším vývoji rozhodne průběh zimy. Nadprůměrně vysoké teploty by měly znamenat stabilizaci či případně pokles cen elektřiny. Dalším důležitým faktorem bude ekonomický vývoj v Evropě. Hluboká recese by značně omezila poptávku a ceny elektřiny by tak měly zůstat při zemi. Pokud se naopak ekonomice povede dobře a poptávka zůstane vysoká, ceny energií včetně elektřiny budou klesat jen obtížně,“ dodal.