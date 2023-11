Pošta začne nabízet část služeb úřadů práce

Součástí transformace České pošty bude od příštího roku rozšíření agendy o některé služby úřadů práce. Na vybraných pobočkách budou moci lidé podat některé žádosti. Lidé by tak na pobočkách mohli požádat o rodičovský příspěvek, či příspěvek na bydlení. Od poloviny roku by se mělo portfolio rozšířit o podávání žádostí o podporu v nezaměstnanosti. V úterý to uvedl ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Tisková konference k transformačnímu plánu České pošty a ke spolupráci s Úřadem práce. Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ředitel České pošty Miroslav Štěpán a ředitel Úřadu práce Daniel Krištof.