Česká pošta letos čeká snížení provozní ztráty na 310 milionů

V příštím roce by měli poslanci schválit transformační zákon, který povede k oddělení Balíkovny do samostatné akciové společnosti. Ve státním podniku Česká pošta zůstane pobočková síť, která bude poskytovat služby pro stát. Úhrada těchto služeb by již neměla být limitována částkou 1,5 miliardy Kč a bude vyplácena čtvrtletně. V roce 2025 by pak měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) udělit novou poštovní licenci. V letech 2025 a 2026 již pošta jako celek čeká kladné hospodaření.