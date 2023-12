Podíl ruského plynu na dodávkách do ČR letos činil zatím 3,8 procenta

Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko zřejmě z Ruska, tvořil na celkových dodávkách do ČR od ledna do konce listopadu 3,8 procenta. Většinu roku přitom do ČR netekl, zvyšovat se začal od října. I přesto je zatím podíl plynu z Ruska nejnižší v novodobé historii Česka. Na sociální síti X to ve středu uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Foto: Petr Horník, Právo Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).