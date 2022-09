Palivové dřevo a brikety zdražily. A nejsou

Palivové dřevo kvůli vysoké domácí poptávce i vývozu do zahraničí rapidně zdražuje, a co hůř, řada pil do konce roku nebere vůbec objednávky. Ještě horší je to s peletami, ty meziročně zdražily o stovky procent, protože mimo jiné k jejich sušení je potřeba drahý plyn. A na brikety jsou pořadníky, čeká se na ně i šest týdnů.

Přitom nedávno, v září 2020, dokonce měkké palivové dřevo v meziročním porovnání zlevnilo o více než čtvrtinu z 599 na 434 korun za metr krychlový. Jenže dnes? Prostorový metr jehličnanu například u pily Doležal ve středočeském Roblíně stojí 1350 korun, bříza 1690 korun, směs dub, buk, habr, jasan, jilm 1940 korun u polen 33 cm, a u polen 25 cm dokonce 2140 korun. A co více, nejbližší možný termín pro objednání je leden. „Aktuálně nepřijímáme objednávky, děkujeme za pochopení," uvádí na svých stránkách u tvrdého listnatého dřeva i jehličnanů také Kosovo polesí z Liboměřic. Dřevo zdražilo enormně ve všech kategoriích, bez ohledu na využití a to, zda je z kůrovcových kmenů. Například metr krychlový smrku nebo jedle ve III. třídě, využitelný podle Lesů ČR pro další pilařské zpracování, přičemž přípustné je zamodrání a tvrdá hniloba, se suky do osmi cm vyjde na 2750 Kč. „Dřeva by mohlo být na českém trhu dost, kdyby ale tisíce kubíků nešly ven z republiky," míní třiaosmdesátiletý Jaroslav Baldrych z Malých Svatoňovic na Trutnovsku, který stále dokáže zpracovávat a rozvážet dřevo se dvěma spolupracovníky. Sypaný kubík polen tvrdého dřeva u něho stojí pod dva tisíce korun. Pelety od jara zdražily trojnásobně Zdražuje se prakticky „v přímém přenosu". Ve skladu Správy městských lesů Jihlava Právu řekli, že právě v těchto dnech řeší, o kolik se zdraží. Současné ceny prý vydrží maximálně ještě příští týden. Nejlevnější je zde vlastní odběr neštípaného dřeva, kde sypaný prostorový metr včetně DPH přijde na 690 korun. „To, co vyrobíme, se hned prodá. Otázka však je, jak dlouho se to bude za tyhle ceny prodávat," míní Miroslav Novák, šéf firmy Novatop, která vyrábí pelety. Podle něho od jara vzrostla jejich cena trojnásobně: ze 6000 korun na současných 17 915 korun za tunu. Jejich sušení totiž prodražuje plyn i nedostatek vstupní suroviny. „Dvacet až čtyřicet pytlů bychom ještě měli. Na paletu si zájemci ovšem musejí počkat do listopadu," sdělil Právu prodejce pelet Pavel Novák ze Žernova u České Skalice. Patnáctikilový pytel pelet má za 225 korun. Ještě nedávno byl za stovku. „Patnáct korun za kilo pelet, to je pro lidi skutečně hrozný," poznamenal Novák. Přitom patří k nejlevnějším v kraji. Podobná situace panuje u briket z tvrdého dřeva. Ještě loni je Novákovi prodávali po 65 korunách za desetikilový balík, a to v době, kdy se obvyklá cena pohybovala kolem 85 korun. „Brikety jsme doprodali zhruba před třemi týdny. Měli bychom je opět mít za čtrnáct dnů. Ovšem cenu nyní neumím ani odhadnout," podotkl Novák. Ani u uhlí není situace o moc lepší. „Je třeba jednat rychle, co se doveze, je hned pryč," řekli Právu pracovníci v Uhelných skladech Jihlava. Metrák uhlí zde podle jakosti přijde na 515 až 545 korun. „Černé uhlí už letos nebude" „Ceny hnědého uhlí na trhu stouply za rok o 20 procent a u černého uhlí až o 200 procent, navíc černé uhlí už nemáme," řekl Právu prodejce Lumír Cielecký z Šenova u Ostravy. Uhelné sklady Kaucký v Ostrově na Karlovarsku nabízejí brikety, Mostecké a Bílinské uhlí. Brikety zde stojí 930 až 950 korun za metrák. „Je ale na ně pořadník, čeká se až měsíc a půl," sdělil Právu po telefonu operátor firmy. Uhlí se podle druhu pohybuje od 505 do 660 korun za metrák. „Jednička ořech uhlí je skladem, ale dvojka je také na pořadníku," informoval operátor. Zájem o uhlí je podle něho tak velký, že bez pořadníků to prostě nejde. „A černé uhlí už letos nebude," dodal.