Odklon od jádra v Německu může zdražit elektřinu i v Česku, míní analytici

Dopad na ceny elektřiny na krátkodobých trzích připustil i výkonný ředitel Energy financial group (EFG) Tomáš Voltr. „Na dlouhodobé kontrakty by to nemělo mít vliv, jelikož to bylo zaneseno do cenotvorby na burzách. Na krátkodobé trhy to vliv mít může, pokud bude nedostatečná výroba z fotovoltaických a větrných elektráren,“ vysvětlil. Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal naopak velký vliv na ceny nepředpokládá, protože energetický trh o odstavení bloků věděl dlouho dopředu.