Odliv dividend do ciziny letos zrychlil o desítky miliard

Rekordní byl dosud rok 2019 s odlivem kapitálu z českých firem do zahraničních mateřských koncernů ve výši 353 miliard. „Je dobrá šance, že by letos rekord mohl padnout, ale to se ještě uvidí podle revizí,“ uvedl Pour.

Roční výnosnost přímých zahraničních investic v roce 2022 stoupla v Česku o 0,6 procentního bodu na 9,6 procenta. „To bylo sice méně oproti průměru z let 2010 až 2019, kdy to bylo 10,3 procenta, avšak oproti ostatním zemím v regionu střední a východní Evropy šlo po Rumunsku s 10,2 procenta o druhou nejvyšší výnosnost,“ upozornil analytik.

„Pokud vezmeme v potaz dividendovou výnosnost přímých zahraničních investic, tedy to, co si investoři vyplatili do zahraničí po odečtení reinvestovaných zisků, dostaneme v roce 2022 pro Česko číslo 6,2 procenta, opět jedno z nejvyšších v regionu – pro srovnání u Rakouska to je 4,3 procenta, Polsko 4,1 procenta a Slovensko 3,2 procenta,“ uvedl Pour s odkazem na data Eurostatu.