Od července končí solidární příspěvek, náhrada není jasná

Výše nákladů v bytech a domech, jež jsou v databázi úřadu evidovány jako určené pro uprchlíky, se má podle návrhu pohybovat od 3000 korun za měsíc na jednoho uprchlíka do 15 tisíc Kč za pět a více běženců. U neevidovaných nemovitostí to bude o 80 procent méně, tedy od 2400 do 12 tisíc korun.