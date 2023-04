Stát upraví uprchlíkům příspěvek. Na bydlení to ale nemusí stačit

Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, který ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového nařízení. Návrh předpokládá, že se výše takzvaných započitatelných nákladů na ubytování odvine od počtu běženců v daném bytě nebo domě.

Prostředky na bydlení mají běženci od července nově dostávat v humanitární dávce. „Bude pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň i jako příspěvek na bydlení. Zohledňovat se budou veškeré příjmy a případné úspory,“ okomentoval mluvčí resortu Jakub Augusta důvod, proč peníze nepůjdou přímo pronajímatelům, nýbrž uprchlíkům, kteří jim je předají.

Výše započitatelných nákladů se má pohybovat od 3000 korun za měsíc na jednoho uprchlíka do 15 tisíc korun za pět a více běženců. To ale bude platit jen u nemovitostí, jejichž majitel se přihlásí do evidence ministerstva.

Stát dal na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny za leden a únor 3,84 miliardy korun Ekonomika

U neevidovaných nemovitostí budou částky o pětinu nižší, v rozpětí 2400 až 12 tisíc korun.

Byt či dům je možné zapsat do evidence přes web ebs.mpsv.cz. Podrobnosti jsou na adrese https://www.mpsv.cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost.

Výše solidárního příspěvku se nyní pohybuje u domácností, které sdílejí s běženci společné obydlí, podle počtu ubytovaných až na 9000 korunách za měsíc. Příjemci, kteří poskytují uprchlíkům celý byt či dům, dostávají až 15 tisíc korun měsíčně.

Daň z nájmu

Započitatelné náklady na ubytování budou pronajímatelé muset danit. „Podmínkou přiznání podpory bude podepsaná nájemní smlouva. Uzavření nájmu a příslušná daň jsou záležitosti, které vyplývají z tohoto typu soukromoprávního vztahu. Daň se musí platit z jakéhokoli nájmu, stejně jako je tomu v případě ubytování českých domácností,“ řekl Augusta.

To se příliš nezdá panu Ivanovi z Prahy, který ve svém volném bytě ubytoval matku s dcerou z Charkova. „Solidární příspěvek od státu nyní pokryje dvě třetiny toho, co bych měl za normální nájem. Po změně to nebude ani polovina,“ řekl Právu.

Jeho nájemkyně pracuje, bere něco přes 17 tisíc korun čistého. S humanitární dávkou za dvě osoby šest tisíc korun to činí zhruba 23 tisíc. To je zvlášť na Prahu málo, přičemž na příspěvek na bydlení nemají uprchlice nárok.

„Paní nebude mít na to, aby mi ten rozdíl doplatila. A pak to ještě musím zdanit,“ rozhořčil se Ivan. Stát tak podle něj hází starost o ubytování Ukrajinců na občany. „Samozřejmě ji nevyhodím. Jen mě to bude stát každý měsíc dalších několik tisíc navíc,“ dodal.

Připravované vládní nařízení by mělo zatím platit jen do dubna příštího roku.

počet běženců evidovaný byt neevidovaný byt 1 3000 2400 2 6000 4800 3 9000 7200 4 12000 9600 5 a více 15000 12000