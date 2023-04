Stát začne evidovat byty pro uprchlíky, pravidla příspěvků se změní

Výše dávky bude navázána na částku životního minima podle věku, a to po dobu prvních 150 dnů, respektive (5 měsíců). Poté se sníží na úroveň existenčního minima.

Výše uvedená pravidla se nebudou vztahovat na děti, studenty, lidi pečující o děti do 6 let, osoby se zdravotním hendikepem, o ty, kteří o ně pečují a o osoby nad 65 let.