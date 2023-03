Norský plyn je lepší než ruský, kotel se mu ale musí přizpůsobit, tvrdí odborníci

A proč se zvýšená koncentrace síry objevuje jen v jedné oblasti, když norský plyn a LNG proudí do všech koutů Česka? „Původ plynu se zvýšenou koncentrací síry nám není úplně známý. Nemáme totiž přesné informace o obsahu síry změřeném na všech hraničních předávacích bodech. Podle všeho by se však mělo jednat o plyn, který se dostává do jižního Německa z Francie, ať už přímo, či přes Švýcarsko,“ myslí si Kocůrek.

„Zvýšené množství síry se objevuje pouze v oblastech napojených na dodávky plynu pomocí plynovodu spojujícího Bavorsko s ČR v Rozvadově. Naopak vstupy do ČR na severozápadě republiky (Brandov či Hora Svaté Kateřiny), odkud se do ČR dostává norský plyn, nevykazují zvýšené úrovně síry. Proto se domnívám, že se jedná o plyn proudící do Německa a dále k nám z Francie, nikoli z Norska. Tento způsob toku plynu do ČR se začal objevovat až po omezování ruských dodávek v loňském roce,“ dovysvětlil Kocůrek.