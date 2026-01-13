Německá ekonomika bude stagnovat. A může být i hůře, varoval šéf Deutsche Bank

Článek
„Bez hlubokých reforem riskujeme, že růstový potenciál Německa do konce desetiletí klesne na nulu,“ řekl Sewing podle agentury DPA v pondělí večer na recepci, kterou Deutsche Bank pořádala v Berlíně. „To by byl začátek strukturální stagnace - éry bez růstu. A každý menší nezdar by znamenal recesi,“ dodal.
Sewing rovněž varoval před nepříznivými politickými důsledky hospodářského útlumu. „Silné hospodářství není lékem na všechno. Je to však základ pro sociální soudržnost a demokratickou stabilitu,“ upozornil.
K zajištění silnější ekonomiky je podle šéfa Deutsche Bank zapotřebí rovněž větší zapojení obyvatel Německa do hospodářského procesu a jejich větší zaměření na výkon. „Ano, rovnováha mezi osobním životem a prací je důležitá. Nesmí to však být výmluva pro menší ambice,“ uvedl Sewing.
Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda nicméně loni v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.
Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.